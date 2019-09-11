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محدث..أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد تقرير أوبك

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محدث..أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد تقرير أوبك محدث..أسعار النفط تقلص مكاسبها بعد تقرير أوبك

مباشر: قلصت النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن كشفت منظمة أوبك عن بيانات تقرير الإنتاج الشهري.

وأعلنت منظمة أوبك اليوم أن مستوى الإنتاج لدى الدول الأعضاء سجل زيادة بمقدار 136 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي إلى مستوى 29.741 مليون برميل يومياً.

كما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 80 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة عند 1.02 مليون برميل يومياً.

وأشارت أوبك إلى أن ضعف البيانات الاقتصادية كان سبباً في خفض تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط، حيث ترى أنها جاءت أضعف من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 1 بالمائة عند 62.97 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت مستوى 63.23 دولار للبرميل خلال التعاملات.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2 بالمائة مُسجلاً 58.08 دولار للبرميل، بعد أن وصلت إلى مستوى 58.25 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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