الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية يهبط 9% في يوليو 2019

الرياض – مباشر: سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية، تراجعاً بنحو 9 بالمائة، خلال شهر يوليو/ تموز 2019، مقارنة بـالشهر نفسه من 2018.

وكشف التقرير الشهري، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، هبوط الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 125,37 نقطة، بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وسجل الإنتاج بنشاط التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً نسبته 4.91 بالمائة، في يوليو/تموز 2019، على أساس سنوي، وهبط الإنتاج في الصناعة التحويلية نحو 15.74 بالمائة، وانخفض الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز 4.56 بالمائة.

وعلى أساس ربعي، شهد الإنتاج الصناعي بالسعودية تراجعاً بنحو 0.98 بالمائة، خلال يوليو/تموز 2019، مقارنة بـالشهر السابق، وسط تباين الأنشطة الصناعية.

وتراجع الإنتاج لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 2.07 بالمائة، في يوليو/تموز الماضي على أساس شهري، مقابل ارتفاع الإنتاج بنشاط الصناعة التحويلية نحو 1.8 بالمائة، وانخفض الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز 0.76 بالمائة.

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