النواب العراقي يناقش اتفاقية حماية الاستثمار مع السعودية.. السبت المُقبل

مباشر: أعلن مجلس النواب العراقي، عودة جلساته بداية من يوم السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2019، وحدد جدول أعمال الجلسة.

وذكر المجلس في بيان له، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

وجرى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للسعودية في أبريل الماضي، ووقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الأعرجي.

وجرى خلال الزيارة توقيع نحو 13 مذكرة تفاهم بين الوزراء العراقيين ونظرائهم في الجانب السعودي.

وتضمن جدول الأعمال القراءة الثانية لمقترح التعديل الأول لقانون زرع الأعضاء البشرية، ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016.

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