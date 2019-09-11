ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة لمستوى "صفر أو أقل"

من: نهى النحاس

مباشر: يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض معدل الفائدة عند مستوى صفر أو دون ذلك.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه بعد خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة فإن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ عملية إعادة تمويل الديون.

وشدد ترامب على ضرورة خفض تكاليف الاقتراض، "في الوقت الذي يتم فيه إطالة مدة السداد".

وأكد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لديها عملة وقوة وميزانية عظيمة، وأن واشنطن يجب أن تدفع دائماً أقل معدل فائدة.

ويرى ترامب أنه لا يوجد تضخم وأن الأمر فقط ينحسر في "سذاجة جيروم باول، الفيدرالي لا يسمح لنا بأن نفعل ما تقوم به بالفعل الدول الأخرى".

وأضاف دونالد ترامب: "الفرصة تأتي مرة واحدة في العمر، وها نحن نفقدها بسبب الأغبياء".

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في الشهر الماضي لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تتراوح في الوقت الحالي بين مستوى 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

كما من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماع للسياسة النقدية في الشهر الجاري، وسط توقعات أن يخفض معدل الفائدة.