أوبك تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط

من: سالي إسماعيل

مباشر: خفضت منظمة أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل للشهر الثاني على التوالي، فيما رفعت توقعات المعروض النفطي من الخام عن عام 2019.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط في تقريرها الشهري عن أغسطس/آب، والصادر اليوم الأربعاء، أن الطلب العالمي على الخام من المتوقع أن ينمو بنحو 1.02 مليون برميل يومياً في العام الجاري وهو أقل بنحو 80 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر الماضي.

ويعزى التقرير خفض تقديرات الطلب العالمي على النفط إلى البيانات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع في النصف الأول من 2019 من مراكز الطلب العالمي المتنوعة بالإضافة إلى توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام.

وبالنسبة لتوقعات عام 2020، ترى المنظمة أن الطلب العالمي على النفط سوف ينمو بنحو 1.08 مليون برميل يومياً.

وتعتبر هذه التقديرات أقل بنحو 60 ألف برميل يومياً عن أرقام الشهر الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى التغيرات المصاحبة لآفاق الاقتصاد العالمي للعام المقبل.

ووفقاً لتقرير أوبك، فإن الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل يتوقع أن يبلغ 99.84 و100.92 مليون برميل يومياً على الترتيب.

وفيما يتعلق بتوقعات الطلب على خام أوبك، فأوضح التقرير الشهري للمنظمة أنه تم تعديله بالخفض كذلك ليصبح 30.6 مليون برميل يومياً في هذا العام وهو أقل بنحو مليون برميل يومياً عن مستويات عام 2018.

في حين أن تقديرات الطلب على خام أوبك عن عام 2020 ظلت ثابتة عند 29.4 مليون برميل يومياً وهو أقل بنحو 1.2 مليون برميل يومياً عن مستويات العام الجاري.

وعلى الجانب الآخر، فإن منظمة أوبك قامت برفع تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها لعام 2019 بنحو 10 آلاف برميل يومياً ليصبح 1.99 مليون برميل يومياً.

بينما خفضت المنظمة تقديرات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك عن العام المقبل ليصبح 2.25 مليون برميل يومياً وهو أقل بنحو 136 ألف برميل يومياً عن تقييمات الشهر الماضي.

وبحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك شهد زيادة بنحو 136 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس/آب ليصبح 29.74 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 11:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 62.89 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1 بالمائة ليرتفع إلى 57.95 دولار للبرميل.