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أوبك ترفع إنتاج النفط خلال أغسطس بقيادة 4 دول

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أوبك ترفع إنتاج النفط خلال أغسطس بقيادة 4 دول أوبك ترفع إنتاج النفط خلال أغسطس بقيادة 4 دول

من: نهى النحاس

مباشر: رفعت منظمة أوبك إنتاجها من النفط في الشهر الماضي بمقدار 136 ألف برميل يومياً، بقيادة 4 دول.

وكشفت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء أن متوسط الإنتاج لدى أعضاءها سجل مستوى 29.741 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب الماضي، مقابل مستوى 29.605 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز.

وقادت زيادة الإنتاج في الشهر الماضي وذلك بارتفاع بمقدار 118 ألف برميل يومياً عند 9.805 مليون برميل يومياً.

وجاءت نيجيريا في المركز الثاني من حيث مستويات زيادة الإنتاج بمقدار 86 ألف برميل يومياً عند مستوى 1.866 مليون برميل يومياً.

أما العراق فرفعت الإنتاج بمقدار 43 ألف برميل يومياً ليصل إلى 4.779 مليون برميل يومياً.

كما زادت الإمارات إنتاجها انفطي بنحو 11 ألف برميل يومياً ليسجل مستوى 3.085 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر، خفضت فنزويلا إنتاجها بمقدار 43 ألف برميل يومياً إلى 712 ألف برميل يومياً.

وفي إيران انخفض الإنتاج في الشهر الماضي بمقدار 24 ألف برميل يومياً إلى 2.194 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.8 بالمائة عند 62.87 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1 بالمائة مُسجلاً 57.95 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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