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"تداول": صفقة خاصة على أسمنت اليمامة بأقل من سعر التداول

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"تداول": صفقة خاصة على أسمنت اليمامة بأقل من سعر التداول "تداول": صفقة خاصة على أسمنت اليمامة بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة أسمنت اليمامة، بأقل من سعر تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات السوق، بلغت قيمة الصفقة 23.43 مليون ريال، من خلال 1.27 مليون سهم، عند سعر 18.50ريال.

وتم تداول سهم السهم خلال جلسة الأربعاء بين مستويات 20.20 ريال و19.44 ريال؛ وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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مباشر (اقتصاد)

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