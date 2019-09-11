جنرال إليكتريك تعتزم بيع أسهم في"بيكر هيوز" بـ3 مليارات دولار

مباشر: تسعى شركة "جنرال إليكتريك" لجمع ثلاثة مليارات دولار من خلال بيع حصة الأغلبية في "بيكر هيوز".

وقالت بيكر هيوز في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن جنرال إليكتريك ستقوم ببيع ما يصل إلى 120.75 مليون سهم من أسهمها.

وكانت جنرال إليكتريك تمتلك حصة بنحو 50.4 بالمائة من أسهم "بيكر هيوز" بنهاية 30 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت بيكر هيوز أنها ستقوم بإعادة شراء أسهم عادية بقيمة 250 مليون دولار من الفئة "بي" من جنرال إليكتريك في صفقة خاصة مقابل 0.0001 دولار لكل سهم.

وتمتلك جنرال إليكتريك حالياً حوالي 522 مليون سهم من "بيكر هيوز".

وذكرت بيكر هيوز إن الصفقة من شأنها أن تقلص كذلك تواجد الشركة العاملة في قطاع الصناعة داخل مجلس إدارة شركة خدمات حقول النفط إلى مقعد واحد بدلاً من خمسة مقاعد.

وأنهى سهم "بيكر هيوز" تداولات أمس داخل النطاق الأحمر بانخفاض 0.3 بالمائة ليغلق عند 24.11 دولار كما تراجع سهم "جنرال إليكتريك" بنسبة مماثلة 0.3 بالمائة مسجلاً 24.11 دولار.