إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي".

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر": "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد اطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قامت دبابة قبل قليل بقصف موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أنه تم سماع دوي انفجارات في محيط مستوطنات كيبوتس ياد مردخاي شمال القطاع ونتيف هعسرا شرق قطاع غزة.

يتبع...