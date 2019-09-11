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تسارع نمو القروض الجديدة في الصين خلال أغسطس

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تسارع نمو القروض الجديدة في الصين خلال أغسطس تسارع نمو القروض الجديدة في الصين خلال أغسطس

مباشر: تسارع نمو القروض الجديدة في البنوك الصينية في الشهر الماضي متجاوزة توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب في الصين، اليوم الأربعاء، أن القروض الجديدة للبنوك زادت إلى مستوى 1.21 تريليون يوان (170 مليار دولار) في أغسطس/آب الماضي، مقابل مستويات 1.06 تريليون يوان في يوليو/تموز.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن القروض الجديدة للبنوك الصينية ستسجل مستوى 1.20 تريليون يوان خلال الشهر الماضي.

وفي أغسطس/آب 2018 كانت القروض الجديدة في الصين سجلت مستوى 1.28 تريليون يوان.

وأشارت البيانات إلى أن المعروض النقدي الأوسع نطاقاً (إم 2) لدى الصين زاد بنحو 8.2 بالمائة في أغسطس/آب على أساس سنوي، مقابل تقديرات تسجيله نفس مستويات يوليو/تموز عند 8.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليوان أمام الدولار عند مستوى 7.1159 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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