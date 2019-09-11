توقيع 5 عقود لمشاريع نظافة تتجاوز ملياري ريال بمكة المكرمة
الرياض - مباشر: كشفت إمارة مكة المكرمة عن توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف؛ ماجد بن عبدالله القصبي، 5 عقود لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة.
وذكرت الأمانة على صفحتها بموقع التواصل - تويتر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة العقود 2.396 مليار ريال، وتبلغ مدة التعاقد 5 سنوات.
وأوضحت أن المشاريع تستهدف توفير 12 ألف عامل وسائق، وتوفير 8 آلاف مُعدة متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي، إلى جانب توفير مراقبة إلكترونية لخدمات جمع ونقل النفايات.
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