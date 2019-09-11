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الحشد الشعبي العراقي يتصدى بالمضادات الأرضية لطائرات مسيرة مجهولة

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الحشد الشعبي العراقي يتصدى بالمضادات الأرضية لطائرات مسيرة مجهولة الحشد الشعبي العراقي يتصدى بالمضادات الأرضية لطائرات مسيرة مجهولة

وقال بيان لمديرية إعلام الحشد: "عالجت المضادات الأرضية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، الأربعاء، طيرانا مسيرا حلق فوق مقاره في صلاح الدين".

وتابع البيان، نقلا عن مدير استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد، قحطان الباوي، أن "طيرانا مسيرا حلق، صباح اليوم، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، مبينا أن، المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة".

وأضاف الباوي أنه "لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات".

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