توقيع 5 عقود لمشاريع النظافة تتجاوز ملياري ريال بمكة المكرمة

الرياض- مباشر: كشفت إمارة مكة المكرمة عن توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، 5 عقود لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة.

وذكرت الأمانة على صفحتها بموقع التواصل- تويتر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة العقود 2.396 مليار ريال، وتبلغ مدة التعاقد 5 سنوات.

وأوضحت أن المشاريع تستهدف توفير 12 ألف عامل وسائق، وتوفير 8 آلاف مُعدة متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي، إلى جانب توفير مراقبة إلكترونية لخدمات جمع ونقل النفايات.





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