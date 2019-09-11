"ساما" السعودية: ندرس توسعة نطاق العملة الافتراضية مع عدة دول

الرياض ـ مباشر: قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لتطوير القطاع المالي، إن المؤسسة ستدرس توسعة نطاق العملة الافتراضية مع عدة بنوك ودول أخرى.

وأوضح هشام الحقيل، على هامش أولى جلسات مبادرة "ديوانية المعرفة"، التي نظمتها وزارة المالية، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، أنه سيتم مناقشة هذه الخطوة بعد انتهاء المرحلة التجريبية مع الإمارات نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة التجريبية يتم التركيز على الجوانب الفنية، أما الجوانب القانونية والاقتصادية وكيفية إصدار العملة، فتكون بعد المرحلة التجريبية ودراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالعملة.

ولفت إلى مساعي المؤسسة لتطوير استخدام التقنية في القطاع المالي ووضع التشريعات اللازمة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص من المشاركة في تمكين هذه التقنيات من خلال التعاملات المالية.

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