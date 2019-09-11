أخبار عاجلة

أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
مايكروسوفت تطور حواسيب قابلة للطي مع مفاصل تعمل بالسائل -
خلل في بطاقة الاتصال يؤثر على مليار هاتف ذكي -
أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي -
ألمانيا وفرنسا تتفقان على حظر عملة ليبرا من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بورصة هونج كونج تتقدم لشراء بورصة بلندن بـ37 مليار دولار

Google+ Print
بورصة هونج كونج تتقدم لشراء بورصة بلندن بـ37 مليار دولار بورصة هونج كونج تتقدم لشراء بورصة بلندن بـ37 مليار دولار

مباشر: تقدم سوق الأوراق المالية في هونج كونج بعرض قيمته 31.6 مليار إسترليني (نحو 37 مليار دولار) للاستحواذ على مجموعة بورصة الأوراق المالية في لندن.

وقالت بورصة هونج كونج في بيان اليوم الأربعاء إنهم يؤمنون بأن الاندماج المقترح مع بورصة لندن يمثل فرصة استراتيجية مقنعة للغاية من أجل خلق ريادة للبنية التحتية في السوق عالمي.

ويأتي عرض بورصة تداول الأسهم في هونج كونج بعدما أعلنت بورصة لندن خطة اندماج مع شركة البيانات "ريفينتف".

ومن جانبها، أكد بيان بورصة هونج كونج أن العملية المقترحة يمكن تنفيذها فقط في حالة عدم إتمام استحواذ بورصة لندن على شركة "ريفينتف".

ولدى هونج كونج بالفعل قاعدة تداول في لندن حيث تمتلك بورصة لندن لتداول المعادن.

وتابع البيان: "نؤمن بأن بورصة لندن ونحن نكمل بعضنا البعض، وبهذه الصفقة نحن نتطلع للعمل مع السلطات ذات صلة بهدف توصيل مسار واضح حتى النهاية".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

تهدئة الحرب التجارية ومكاسب الإسترليني محور الأسواق العالمية اليوم

تهدئة الحرب التجارية ومكاسب الإسترليني محور الأسواق العالمية اليوم

محدث.. الإسترليني يوسع مكاسبه أعلى 1.25 دولار

محدث.. الإسترليني يوسع مكاسبه أعلى 1.25 دولار

محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثامنة مسجلاً مكاسب أسبوعية

محدث.. "داو جونز" يرتفع للجلسة الثامنة مسجلاً مكاسب أسبوعية