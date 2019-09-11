بورصة هونج كونج تتقدم لشراء بورصة بلندن بـ37 مليار دولار

مباشر: تقدم سوق الأوراق المالية في هونج كونج بعرض قيمته 31.6 مليار إسترليني (نحو 37 مليار دولار) للاستحواذ على مجموعة بورصة الأوراق المالية في لندن.

وقالت بورصة هونج كونج في بيان اليوم الأربعاء إنهم يؤمنون بأن الاندماج المقترح مع بورصة لندن يمثل فرصة استراتيجية مقنعة للغاية من أجل خلق ريادة للبنية التحتية في السوق عالمي.

ويأتي عرض بورصة تداول الأسهم في هونج كونج بعدما أعلنت بورصة لندن خطة اندماج مع شركة البيانات "ريفينتف".

ومن جانبها، أكد بيان بورصة هونج كونج أن العملية المقترحة يمكن تنفيذها فقط في حالة عدم إتمام استحواذ بورصة لندن على شركة "ريفينتف".

ولدى هونج كونج بالفعل قاعدة تداول في لندن حيث تمتلك بورصة لندن لتداول المعادن.

وتابع البيان: "نؤمن بأن بورصة لندن ونحن نكمل بعضنا البعض، وبهذه الصفقة نحن نتطلع للعمل مع السلطات ذات صلة بهدف توصيل مسار واضح حتى النهاية".