"سابك" يسجل أعلى خسائره بـ4 أشهر..ويهبط لأدنى مستوياته من 2017

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: سجل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لامس خلالها أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت الرياض، تراجع السهم 3.42 بالمائة، ليهبط بأكبر وتيرة يومية في نحو 5 أشهر، ويصل إلى مستوى 93.30 ريال؛ وهو أدنى مستوى للسهم منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وتصدر سهم "سابك" السيولة من خلال التداول على 332.27 مليون ريال، من خلال تنفيذ 5.624 ألف صفقة.

وهبط قطاع المواد الأساسية المدرج به السهم، بنحو 2.23 بالمائة من خلال التداول بقيمة 510.358 مليون ريال استحوذ خلالها "سابك" على 66بالمائة من إجمالي سيولة القطاع.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 1.93 بالمائة، في هذه الأثناء إلى مستوى 7811.29 نقطة بخسارة 150 نقطة من قيمته بعد التداول على 56.56 مليون سهم، بقيمة 1.55 مليار ريال.

وتراجعت أرباح "سابك" 68.36 بالمائة في الربع الثاني من 2019، إلى 2.12 مليار ريال، مقابل 6.7مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م، بواقع 2.2 ريال للسهم، للمساهمين المالكين لأسهم الشركة، المقيدين بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

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