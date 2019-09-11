العراق: فرص إعادة تصدير النفط عبر السعودية "ضئيلة"

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بالعراق، اليوم الأربعاء، إن فرصة إعادة فتح خط أنابيب تصدير الخام عبر السعودية ضئيلة.

وأضاف الوزير، ثامر عباس الغضبان، أن أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج هو قرار مشترك، ولا يريد العراق اتخاذ بمفرده؛ وفقاً رويترز.

وأوضح الغضبان، أنه سيجتمع مع وزيري الطاقة السعودي والروسي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاؤها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/ آذار 2020.

ولفت الوزير، إلى أنه يجب على إقليم كردستان العراق أن يحترم التزاماته المتعلقة بصادرات النفط وحصته في الميزانية الاتحادية.

وأضاف، أنه من المفترض أن تسلم حكومة إقليم كردستان العراق 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لكنها غير ملتزمة بذلك حتى الآن، بحسب الوكالة.

وقالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، إن شركة الحفر العراقية وقعت عقداً مع شركة نفط ذي قار، لحفر 20 بئراً في حقل الناصرية النفطي، تضيف إلى معدلات الإنتاج في الحقل 40 ألف برميل من النفط الخام.

ويبلغ إنتاج العراق حالياً نحو 4.6 مليون برميل يومياً.

وقال الوزير ثامر الغضبان، أمس الثلاثاء، إن بلاده تقترب من الوصول إلى طاقة إنتاجية للنفط عند 5 ملايين برميل يومياً.

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