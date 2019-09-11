وزير الطاقة الروسي: نثق باستمرار العمل الناجح مع الجانب السعودي

الرياض – مباشر: وصل وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مساء الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية؛ للتمهيد لزيارة الرئيس الروسي المرتقبة فلاديميير بوتين إلى المملكة.

والتقى نوفاك، وفقا لبيان لوازرة الطاقة الروسية، وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك يعتزم الاجتماع مع نظيره السعودي الجديد الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وهنأ نوفاك الأمير عبد العزيز بن سلمان على تعيينه في منصب وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، قائلا: "تهانينا على تعيينك وزيراً للطاقة في المملكة، أعلم أنك شخص نشط حيثما كنت، متأكد من أنك ستفعل الكثير للمملكة وعلاقاتنا المشتركة، لدينا الكثير من القضايا على جدول الأعمال ولاسيما التعاون الثنائي والتعاون في إطار أوبك+".

وقال نوفاك، إنه يثق في استمرار العمل الناجح مع الجانب السعودي.

وأضاف: "نحن نقدر بشدة التعاون القائم بين روسيا والسعودية، ونحن واثقون من أن تعاوننا يجب أن يستمر، نحن نهدف إلى تطوير التعاون الثنائي.

وناقش الوزيران، بحسب البيان، الوضع الحالي للمشاريع في مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التعاون بمجال النفط عبر منظمة أوبك وأوبك +.

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً، تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة.

يذكر أن السعودية وروسيا، أكبر منتجين بأوبك+، يتحملان أكبر نسبة تخفيض في الإنتاج وفقا لاتفاق في شهر يوليو/ تموز الماضي.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاءها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/ آذار 2020.

وتراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط، في يوليو الماضي، بمقدار 246 ألف برميل يومياً، بقيادة الخفض المعلن للإمدادات في السعودية وإيران.

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