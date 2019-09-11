ميركل:الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يضغط على اقتصاد ألمانيا

مباشر: ترى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة يضر الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير.

وفي تصريحات أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء قالت ميركل إن لديهم حالة عدم يقين دولية نتيجة الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

ومنذ أكثر من عام ونصف بدأت الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية تسبب فيها التعريفات الجمركية، وأثرت سلباً على حركة التجارة والنمو الاقتصادي العالمي.

وأضافت ميركل أن تلك الحرب التجارية لديها تأثير على الدول المصدرة مثل ألمانيا.

وانكمش الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري، وسط توقعات انكماشه في الربع الثالث ودخوله في حالة ركود.

وأكدت ألمانيا على أن التطورات في التجارة الأجنبية أبطأت نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2019، حيث انخفضت الصادرات بنحو 1.3 بالمائة على أساس فصلي، أما الواردات فتراجعت بنسبة 0.3 بالمائة.