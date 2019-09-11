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كوريا الجنوبية تعتزم تقديم شكوى ضد اليابان بمنظمة التجارة

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كوريا الجنوبية تعتزم تقديم شكوى ضد اليابان بمنظمة التجارة كوريا الجنوبية تعتزم تقديم شكوى ضد اليابان بمنظمة التجارة

مباشر: أعلنت كوريا الجنوبية أنها تخطط للتقدم بشكوى ضد اليابان في منظمة التجارة العالمية، بسبب ممارساتها التجارية تجاه واردات سول من الرقائق.

وقالت وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن اليابان كانت متحفزة سياسياً في اتخاذ تدابير الرقابة على الصادرات في يوليو/تموز الماضي، وأنها خطوة تمييز استهدفت الدولة بصورة مباشرة، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضافت يو ميونغ هي أن بلادها ستطلب من اليابان عقد اجتماع ثاني كجزء من عملية تسوية النزاع مع منظمة التجارة العالمية.

وشددت المسئولة الكورية على أن ستسعى نحو تدابير بناءة من أجل حل المشكلة مع اليابان.

ويأتي ذلك التحرك من جانب كوريا الجنوبية بعد أن قضت منظمة التجارة العالمية للمرة الثانية بأن الرسوم الكورية لمكافحة الإغراق على المنتجات اليابانية تنتهك قواعد التجارة العالمية.

وتم تصعيد التوترات التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية، حينما قضت محكمة في سول بضرورة تعويض الشركات اليابانية الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.

مباشر (اقتصاد)

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