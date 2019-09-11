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العراق:فرص إعادة فتح خط أنابيب تصدير الخام عبر السعودية ضئيلة

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العراق:فرص إعادة فتح خط أنابيب تصدير الخام عبر السعودية ضئيلة العراق:فرص إعادة فتح خط أنابيب تصدير الخام عبر السعودية ضئيلة

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بالعراق، اليوم الأربعاء، إن فرصة إعادة فتح خط أنابيب تصدير الخام عبر ضئيلة.

وأضاف الوزير، ثامر عباس الغضبان، أن أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج هو قرار مشترك، ولا يريد العراق اتخاذ بمفرده، وفقا رويترز.

وقالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، إن شركة الحفر العراقية وقعت عقداً مع شركة نفط ذي قار، لحفر 20 بئراً في حقل الناصرية النفطي، تضيف إلى معدلات الإنتاج في الحقل 40 ألف برميل من النفط الخام.

ويبلغ إنتاج العراق حالياً نحو 4.6 مليون برميل يوميا.

وقال الوزير ثامر الغضبان، أمس الثلاثاء، إن بلاده تقترب من الوصول إلى طاقة إنتاجية للنفط عند 5 ملايين برميل يومياً.

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