تابعة لـ"السعودية للصناعات العسكرية" تتعاون مع "إل.3" الأمريكية بأنظمة الطائرات

الرياض – مباشر: وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع "إل 3 هاريس تكنولوجيز".

وتتضمن الاتفاقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، التعاون في مجال أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات العمودية داخل المملكة العربية السعودية.

وجرت مراسم التوقيع خلال مشاركة الشركة في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي 2019، الذي انطلقت فعالياته أمس في أرض المعارض "إكسيل" بالعاصمة البريطانية لندن.

وشهد التوقيع حضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبد العزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير، ورئيس التدريب العسكري بشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" ليني جينا.

وأكد الدعيلج، أن الاتفاقية مع "إل 3 هاريس تكنولوجيز" تأتي لتعزيز الاعتمادية بمجال أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات العمودية، في سياق جهودها لبناء القدرات العسكرية والدفاعية.

وقال الدعليج، إن الاتفاقية ستتيح لشركة الإلكترونيات المتقدمة الاستفادة من خبرة كبار قادة الصناعة لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة، بما في ذلك توطين 50 بالمائة من الإنفاق العسكري والأمني، وإيجاد فرص عمل جديدة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية إلى السوق السعودي.

وأضاف الدعيلج، أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" ملتزمون بالعمل معا لاستكشاف فرص التعاون الجديدة، لتعزيز إسهاماتها في تطوير قطاع الصناعات العسكرية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدفاعية والعسكرية بالمملكة.

ومن جانبه، بين رئيس التدريب العسكري بشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز، أنه من خلال الاتفاقية مع شركة الإلكترونيات المتقدمة سيسهم هذا التعاون في تعزيز سلامة الطيران والأداء التشغيلي ورفع الكفاءة التشغيلية.

يذكر أن شركة الإلكترونيات المتقدمة تستعرض من خلال مشاركتها في الحدث الدولي، مجموعة متنوعة من منتجاتها؛ التي تشمل: "منتجات وحلول الإلكترونيات العسكرية ومنظومة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع C4ISR ، والحرب الإلكترونية، وإلكترونيات الطيران، وذلك تحت مظلة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

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