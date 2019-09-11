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المؤشر السعودي يواصل نزيف النقاط.. ويسجل أدنى مستوياته خلال 2019

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المؤشر السعودي يواصل نزيف النقاط.. ويسجل أدنى مستوياته خلال 2019 المؤشر السعودي يواصل نزيف النقاط.. ويسجل أدنى مستوياته خلال 2019

 من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم نزيف النقاط، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، في ظل تراجع شبه جماعي للأسهم، ليسجل أدنى مستوياته خلال عام 2019.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت الرياض، تراجع المؤشر العام بنحو 2.12 بالمائة الى مستوى 7795.96 نقطة، ليخسر نحو 169.36 نقطة، من خلال التداول على 42.35 مليون سهم، وبقيمة  1.156 مليار ريال موزعة على 48.22 ألف صفقة.

وشهدت أسهم 175 شركة تراجعاً في حين ارتفع فقط 5 أسهم بينما استقرت 10 ورقات مالية عند مستوياتها السابقة.

وقال المحلل بأسواق المال محمد الميموني إن السوق لايزال يتداول في الاتجاه الهابط، مواصلاً التراجعات على مدار الجلسات الماضية، مما ضغط على المؤشر ليهبط لأدنى مستوياته في عام تقريبا.

وتابع الميموني لـ"مباشر" إنه  كلما كان هناك تلميحات على أرامكو واداراجها بالسوق، كلما كان هناك ضغوطات بيعية على الاسهم خاصة القيادية.

وأشار الى أن عدم ظهور محفزات داخلية بالسوق من أخبار الشركات أو التنبؤات بنتائج الربع الثالث الذي شارف على الانتهاء من أحد أسباب التباطؤ والتراجع الذي يشهده السوق السعودي.

وأكد الميموني أن النتائج التي حققتها البنوك وأغلب الشركات الكبرى بالربع الثاني التي أتت دون التوقعات أحد العوامل الرئيسية في الضغط على أسهم قطاع المصارف.

وأوضح الميموني إلى أن السوق السعودي في من الناحية الفنية في فترة تصحيح لم تنتهِ إلى الآن، مشيراً إلى أن اكتمال مراحل دخول الأسهم السعودية في مؤشر فوتسي راسل سيكون من المؤثرات الإيجابية على السوق مع نهاية الشهر الجاري.

وفي تلك الأثناء تصدر التراجعات سهم مجموعة السريع بنسبة 8.36 بالمائة، في حين تصدر سهم بنيان ريت  الارتفاعات بنسبة 1.49 بالمائة.

من جانبه قال المستشار المالي ، على الجعفري لـ "مباشر" إن المستثمر سيجد  تناسبه في الوقت الراهن.

وتوقع الجعفري أن يواصل السوق موجة الهبوط إلى منطقة 7400 الى مستوى 7200 نقطة.

وتابع الجعفري: " السوق السعودي  في حالة عدم استقرار وذلك يعود للاكتتابات الكبرى التي يترقبها المواطن السعودي وغيرهم من الأجانب من طرح 5 بالمائة بأسهم "أرامكو" عملاق النفط".

وعزا الجعفري التراجعات بالسوق السعودي إلى الترقب التي تسيطر على بعض المتداولين حيال نتائج الربع الثالث التي تقترب الشركات من الإفصاح عنها مع نهاية شهر سبتمبر/ الجاري.

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