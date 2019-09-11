تابعة لـ"كهرباء السعودية" تبحث التعاون مع "مياه وكهرباء" الإمارات

أبوظبي- مباشر: قالت الشركة السعودية للكهرباء- كهرباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن شركة "المشتري الرئيس" التابعة لها تبحث الاستثمارات بالإمارات على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات ثالث أيام مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيسا تنفيذيا.

وقالت السعودية للكهرباء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن شركة "المشتري الرئيس" التابعة بحثت مع شركة مياه وكهرباء الإمارات فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الطاقة الكهربائية.

وتشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة في مؤتمر الطاقة العالمي الـ24 في أبوظبي، إلى جانب 25 جهة رائدة في قطاع الطاقة بالمملكة.

وقام الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد بن حسين السديري، بزيارة جناح المملكة في مؤتمر الطاقة العالمي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

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