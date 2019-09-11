السعودية ترفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي..وتدعو لاجتماع طارئ

الرياض ـ مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن نيته، ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، حال فوزه بالانتخابات القادمة.

وأكدت السعودية، في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلاً.

ودعت المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة؛ بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار بيان الديوان الملكي السعودي إلى أن هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.

وتابع البيان: "من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض لأي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة".

وطالبت المملكة كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية إدانة ورفض هذا الإعلان واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلاً ولا يترتب عليه أي آثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة.

وأكدت أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات، ولن يثني الأمة العربية، عن التصدي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، لانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة.

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