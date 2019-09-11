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إنفوجرافيك.. أبرز نتائج اليوم الثاني لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

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أبوظبي - مباشر: انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث من الدورة الـ 24 لمؤتمر الطاقة العالمي المقام حالياً بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

وشهد اليوم الثاني العديد من الفعاليات وتصريحات من جانب القادة تعرف على أبرزها عبر الإنفوجرافيك التالي:

ترشيحات:

تغطية "مباشر" لفعاليات اليوم الثاني بمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

إنفوجرافيك.. نتائج اليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

مباشر (اقتصاد)

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