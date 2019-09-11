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سوق الأسهم السعودية يفقد 145 نقطة بالتعاملات الصباحية

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سوق الأسهم السعودية يفقد 145 نقطة بالتعاملات الصباحية سوق الأسهم السعودية يفقد 145 نقطة بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بشكل ملحوظ خلال التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، متأثراً بهبوط جماعي للقطاعات.

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت الرياض، هبط المؤشر العام بنسبة 1.89 بالمائة إلى مستوى 7813 نقطة، فقد خلالها نحو 145 نقطة.

وجرى التعامل على 690.180 مليون ريال، من خلال 26.99 مليون سهم موزعة على 31 ألف صفقة.

وتصدر قطاع الاتصالات التراجعات بنسبة 2.42 بالمائة، كما نزل قطاع المواد الأساسية بنحو 2.2 بالمائة، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.99 بالمائة.

وارتفع أداء 7 أسهم فقط تصدرها أميانتيت بنسبة 3.88 بالمائة، تلاه صندوق بنيان ريت بنسبة 1.72 بالمائة

وانخفض أداء 166 سهماً آخر تصدرهم مجموعة السريع بنسبة 4.97 بالمائة، والزامل للصناعة بنسبة 4.10 بالمائة، وتكافل الراجحي بنسبة 4.02 بالمائة.

وتصدر سهم سابك السيولة بنحو 131.77 مليون ريال، في حين كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الكميات بنحو 3.28 مليون سهم.

وكان المؤشر العام قد أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة أمس الثلاثاء بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره بعد ارتفاعه هامشياً بالجلسة السابقة، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات، بنسبة 1.12 بالمائة، فاقداً 90.11 نقطة من رصيده، هبط بها إلى مستوى 7,965.13 نقطة.

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