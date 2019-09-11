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مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية العالمية

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مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية العالمية مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية العالمية

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً في قصر السلام بجدة؛ لمناقشة العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (ستاندرد تشارترد).

وتضمن العرض "وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء "واس" اليوم الأربعاء، توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لعامي 2019م و2020م ضمن دول مجموعة العشرين (G20).

كما تتضمن أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، ووتيرة السياسات النقدية، واتجاهات التجارة العالمية، وأسواق الطاقة، والتأثيرات الديموغرافية المتوقعة، وحيز الاستثمار الإنتاجي، إضافة إلى توقعات الفائدة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الثاني للسنة المالية الجارية.

وتضمن عرض وزارة المالية، تفصيلاً لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بـالفترات المماثلة من الأعوام السابقة.

ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو مجلس تابع لمجلس الوزراء السعودي، تم إنشاؤه في عام 2015، ويرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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