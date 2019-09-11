أخبار عاجلة

شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الصين تستثني 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية

Google+ Print
الصين تستثني 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية الصين تستثني 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية

مباشر: أعلنت وزارة المالية في الصين أنها تخطط لاستثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إنه سيتم تفعيل العمل بقائمة المنتجات المستثناة بداية من 17 سبتمبر/آيلول الجاري ولمدة عام.

وأعلنت الصين عن قائمتين من المنتجات سيتم استثنائهم من التعريفات، وتتضمن الأولى 12 منتجاً من ضمنهم زيوت التشحيم وأدوية لعلاج السرطان، كما أن التعريفات التي تم تطبيقها بالفعل على منتجات تلك القائمة فسيتم استردادها.

أما القائمة الثانية والتي تتضمن 4 منتجات من بينهم مصل فأن الوزارة أوضحت أن التعريفات لن يتم استردادها.

وتستعد الصين والولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المباحثات التجارية في الشهر المقبل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
قيادة الجيش اللبناني توضح صور لقاء العميل فاخوري مع العماد عون

قيادة الجيش اللبناني توضح صور لقاء العميل فاخوري مع العماد عون

في البحر الكاريبي... هنا يعيش آلاف اللبنانيين منذ 150 عاما (صور)

في البحر الكاريبي... هنا يعيش آلاف اللبنانيين منذ 150 عاما (صور)

مصرع 5 أشخاص سقطت بهم سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن

مصرع 5 أشخاص سقطت بهم سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن

"الشرق الأوسط": المبعوث الأمريكي حث المسؤولين اللبنانيين على استئناف المباحثات حول ترسيم الحدود

"الشرق الأوسط": المبعوث الأمريكي حث المسؤولين اللبنانيين على استئناف المباحثات حول ترسيم الحدود