الصين تستثني 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية

مباشر: أعلنت وزارة المالية في الصين أنها تخطط لاستثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إنه سيتم تفعيل العمل بقائمة المنتجات المستثناة بداية من 17 سبتمبر/آيلول الجاري ولمدة عام.

وأعلنت الصين عن قائمتين من المنتجات سيتم استثنائهم من التعريفات، وتتضمن الأولى 12 منتجاً من ضمنهم زيوت التشحيم وأدوية لعلاج السرطان، كما أن التعريفات التي تم تطبيقها بالفعل على منتجات تلك القائمة فسيتم استردادها.

أما القائمة الثانية والتي تتضمن 4 منتجات من بينهم مصل اللبن فأن الوزارة أوضحت أن التعريفات لن يتم استردادها.

وتستعد الصين والولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المباحثات التجارية في الشهر المقبل.