ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب اجتماع البنك المركزي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ووسط مراقبة الأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة عند 387.8 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 5610.4 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة عند 7400 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 12341 نقطة.

وقفز قطاع الموارد الأساسية بنحو 1 بالمائة، في حين تراجعت أسهم قطاع الغاز والنفط بنحو 0.2 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مٌسجلاً 1.1046 دولار.

وأعلنت الصين أمس أنها ستتجه لاستثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الانتقامية الإضافية، كما أن تلك الاستثناءات ستكون متاحة لمدة عام بداية من 17 سبتمبر/آيلول الجاري.

كما ذكرت تقارير صحفية أن الصين من المتوقع أن تشتري مزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، وسط آمال تحسن موقف واشنطن بشأن التجارة والتوصل إلى اتفاق أفضل.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية غداً، ويتوقع المستثمرون أن يتخذ البنك قراراً بدعم الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية.