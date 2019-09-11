"الوطنية للبناء" تعلن عدم تمكنها من نشر نتائج الربع الثاني

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الأربعاء، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" أن ذلك يرجع لتأخر انعقاد الجمعية العامة العادية المتضمنة تعيين مراجع حسابات للشركة لتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2019 بسبب تأخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمة من هيئه سوق المال.

وأشارت الشركة في البيان إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ومساهميها وبذل قصارى جهدها من أجل إكمال كافة متطلبات الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني للعام2019م.



وتوقعت الشركة أن يتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني وذلك قبل نهاية يوم الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ولفت بيان الشركة إلى أنه سوف يتم تعليق تداول سهمها لجلسة واحدة اليوم، وذلك استناداً "لإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج" والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

وتراجعت أرباح الشركة الوطنية للبناء والتسويق 57.8 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـالربع المماثل إلى 3.08 مليون ريال، مقابل 7.3 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي.

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