التكاليف تهبط بأرباح "ريدان" 61% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة ريدان الغذائية، بنسبة 60.7 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وقفزت الأرباح 287.3 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 2.77 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 7.04 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، المدرجة بالسوق الموازي، أن تراجع صافي الأرباح بالربع الثاني، يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والتكاليف التمويلية، إلى جانب أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

وأظهرت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019، إلى 3.48 مليون ريال، مقابل 12.2 مليون ريال، للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 71.47 بالمائة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، بنسبة 86.16 بالمائة إلى 714.73 ألف ريال، مقارنة بـأرباح قيمتها 5.16 مليون ريال في الربع الأول من 2018.

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