استقرار الدولار الأمريكي عالمياً وسط ترقب قرارات البنوك المركزية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب قرارات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى البنك المركزي الأوروبي حيث يعقد اجتماع سياسته النقدية غداً، وسط توقعات بأن المركزي في أوروبا سيتجه نحو تعميق اتجاهه بخصوص تيسير السياسية النقدية.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1045 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 107.75 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2353 دولار، بينما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.06 بالمائة مُسجلة 0.9927 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.368.

كما ينتظر المستثمرون في الشهر الجاري انعقاد اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الياباني/ وسط توقعات بأن يتخذا أيضاً قرارات تجاه تيسير السياسة النقدية.

وفي سياق منفصل دعا أمس مستشار البيت الأبيض "بيتر نافارو" إلى الصبر في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، "إذا أرادنا الحصول على نتيجة جيدة في المحادثات التجارية فيجب أن نترك عملية التفاوض تأخذ مسارها".