عملة فيسبوك مطالبة بالوفاء بالمعايير الأمريكية الصارمة

قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية: إن مشروع فيسبوك لإطلاق عملة رقمية مشفرة تسمى ليبرا (Libra) يجب أن يفي بأعلى المعايير الأمريكية الصارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إذا كان الهدف هو البدء في العمل.

وصرحت وكيلة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية في الولايات المتحدة، سيغال مانديليكر Sigal Mandelker، الصحفيين في العاصمة السويسرية، بأن أي مشروع للعملة المشفرة – بما في ذلك ليبرا – يجب أن يفي بالمعايير التنظيمية الأمريكية.

وقالت مانديليكر: سواء كانت العملة الرقمية بيتكوين، أو إيثيريوم، أو ليبرا، فإن رسالتنا هي نفسها لجميع هذه الشركات: يجب أن تكون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مضمنة في التصميم الخاص بك من البداية.

وجاء حديث المسؤولة الأمريكية بعد اجتماعها مع مسؤولين حكوميين سويسريين وممثلين من بنك التسويات الدولية والهيئات المالية الدولية الأخرى لمناقشة العملات المشفرة بما في ذلك مشروع فيسبوك المسمى ليبرا، والذي يطلقه اتحاد مقره سويسرا.

وفي حين أن صناعة العملات الرقمية قد أولت اهتمامًا هائلاً بتطوير التكنولوجيا الأساسية، فإن الكثير منها لم تولِ اهتمامًا كبيرًا لضمان أن الشبكات التي تبنيها لا تمكن الإرهابيين وغيرهم من الجهات الفاعلة السيئة من إخفاء الأموال ونقلها.

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وقالت المسؤولة في وزارة الخزانة: إنها ستلتقي هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)، وهي الهيئة الحكومية السويسرية المسؤولة عن التنظيم المالي، حيث ستناقش تطبيق الضمانات المناسبة لمكافحة غسل الأموال واتخاذ إجراءات ضد الشركات التي تنتهك هذه القواعد.

ومنحت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) في شهر أغسطس أول التراخيص المصرفية والأوراق المالية في سويسرا لاثنين من مزودي خدمة البلوك تشين، وأقامت مركزًا للعملة الرقمية يطلق عليه اسم (Crypto Valley).

وقالت سيغال مانديليكر: إن سويسرا، مثلها مثل عدد من البلدان الأخرى، قد روجت لنفسها كمركز للتكنولوجيا والابتكار، ويتعين على أي بلد يروج لنفسه بهذه الطريقة أن يأخذ هذه المخاوف الخاصة بأقصى درجات الاهتمام.

وأوضحت أن مشروع فيسبوك ما يزال في المراحل المبكرة من التفكير بخطوات لمنع مثل هذه الجرائم، مضيفة أن المسؤولين السويسريين لديهم آراء متشابهة.

وقال دانتي ديسبارتي Dante Disparte، المتحدث باسم ليبرا: يؤكد اتحاد ليبرا على أن الشمول المالي والامتثال التنظيمي وحماية المستهلك ليست أهدافًا متنافسة.

وأشار وزراء مالية مجموعة السبعة ومحافظو البنوك المركزية في شهر يوليو إلى أن العملات الرقمية مثل ليبرا تثير مخاوف جدية ويجب تنظيمها بأقصى قدر ممكن من الدقة لضمان عدم إضرارها بالنظام المالي العالمي.

يذكر أن مشروع العملة الرقمية ليبرا يسعى للحصول على ترخيص لنظام الدفع تحت إشراف هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA).