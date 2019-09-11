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موزيلا تختبر خدمة Firefox VPN لحماية خصوصيتك

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موزيلا تختبر خدمة Firefox VPN لحماية خصوصيتك موزيلا تختبر خدمة Firefox VPN لحماية خصوصيتك

أعلنت مؤسسة موزيلا Mozilla أنها ستعيد إطلاق برنامج اختبار فايرفوكس التجريبي (Firefox Test Pilot) الذي أوقفته مؤخرًا، وذلك بغية السماح للمستخدمين بتجربة ميزات ومنتجات جديدة تركز على الخصوصية قبل أن يكونوا جاهزين للاستخدام العادي.

وتختلف الأهداف العامة للبرنامج الجديد قليلاً عن السابق مع التركيز بشكل أكبر على اختبار المنتجات التجريبية، وبدلاً من السماح للمستخدمين بتجربة أفكار جديدة من فريق فايرفوكس، فإن برنامج الاختبار سيسمح للمستخدمين بتجربة منتجات وخدمات جديدة قبل الإطلاق الرسمي.

ويُعد أول مشروع جديد في برنامج الاختبار التجريبي هو الإصدار التجريبي من خدمة (Firefox Private Network VPN)، والذي يتوفر الآن لمستخدمي فايرفوكس على أجهزة سطح مكتب في الولايات المتحدة.

وكانت موزيلا قد أوقفت برنامج الاختبار – الذي أطلقته لأول مرة قبل ثلاث سنوات – في شهر يناير من هذا العام، وتساعد خدمة (Firefox Private Network VPN) مستخدمي أجهزة سطح المكتب على حماية خصوصيتهم عبر الإنترنت.

وتقول موزيلا: إنها تريد أن تستغرق وقتًا طويلاً لتطوير البرنامج، وإن هذه النسخة الجديدة مختلفة بالفعل إلى حد ما عن النسخة السابقة، حيث أن المنتجات والخدمات قد تكون خارج متصفح فايرفوكس، وتبعد خطوة واحدة عن الإصدار العام.

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وبحسب المؤسسة، فإن فايرفوكس الخاصة (Firefox Private Network) لا تتعلق بمحاولة الالتفاف على القيود الجغرافية وقد لا تحتوي على كلمة (VPN)، وبدلاً من ذلك فإنها تركز على منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى شبكة خاصة عندما يكونون على شبكة لاسلكية عامة.

كما تركز شبكة فايرفوكس الخاصة على مساعدتهم في إخفاء مواقعهم عن مواقع الويب ومتعقبات الإعلانات، لكن الشبكة ما تزال توفر للمستخدمين العديد من ميزات (VPN) نفسها.

وتُوفر شبكة فايرفوكس الخاصة (Firefox Private Network) مسارًا مشفرًا وآمنًا لحماية الاتصال والمعلومات الشخصية في أي مكان وفي كل مكان يُستخدم فيه متصفح فايرفوكس.

واختارات موزيلا شركة كلاودفلير Cloudflare كشريك لإطلاق شبكة فايرفوكس الخاصة (Firefox Private Network)، وتوفر كلاودفلير الخادم الوكيل لذلك.

ويتوفر منتج (VPN) الجديد الآن كملحق لمتصفح فايرفوكس، وذلك بالرغم من أنه يتعين عليك أن تكون في الولايات المتحدة وأن تستخدم فايرفوكس على جهاز سطح المكتب للاستفادة من الخدمة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضمن فيها موزيلا خدمة (VPN) في متصفحها، إذ عقدت في العام الماضي شراكة مع ProtonVPN لتقديم خدمة مماثلة لمستخدميها مقابل 10 دولارات شهريًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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