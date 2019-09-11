الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مُسجلة مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.

وفي نهاية التعاملات صعد مؤشر "نيكي" بنحو 1 بالمائة عند 21597.8 نقطة، بعد أن سجل مستوى 21619.2 نقطة خلال التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 30 يوليو/تموز الماضي.

كما أنهى مؤشر "توبكس" التداولات على ارتفاع عند أعلى مستوى منذ 9 يوليو/تموز بارتفاع بنسبة 1.7 بالمائة مُسجلاً 1583.7 نقطة.

وبحلول الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة عند 107.77 ين.

وسجلت أسهم الشركات الموردة لـ"آبل" مكاسب بعدما كشفت مصنعة الآيفون عن أحدث إصداراتها، فصعد سهم "موراتا" بنحو 2.3 بالمائة، فيما زاد سهم "ألبس ألبين" بنسبة 3.6 بالمائة، كما صعد سهم "مينبا موتسمي" بنسبة 1.9 بالمائة.

وقفزت أسهم شركات السيارات فارتفع سهم "تويوتا" و"هوندا" بنحو 2.4 بالمائة و3.7 بالمائة على الترتيب.

أما أكثر الأسهم تسجيلاً للخسائر في مؤشر "نيكي" فكانت شركة "شوجي فارماتيكال" بنحو 3.4 بالمائة، و"ميتسوبيشي إيستيت" بنسبة 1.6 بالمائة.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مصادر لم تسمها أن المسئولين في البنك المركزي في اليابان منفتحين بشكل أكبر أمام مناقشة احتمالية زيادة التحفيزات النقدية في اجتماع السياسة النقدية في الأسبوع المقبل.