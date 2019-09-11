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صعود أسعار الذهب عالمياً في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية

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صعود أسعار الذهب عالمياً في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية صعود أسعار الذهب عالمياً في ترقب التطورات التجارية والاقتصادية

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب التطورات التجارية العالمية، وقرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية.

وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 1501.80 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.89 دولار عند 1492.67 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.363.

وطالب أمس كبير مستشاري البيت الأبيض المستثمرين والشركات والشعب بالصبر بشأن حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بيتر نافارو "إذا أرادنا الحصول على نتيجة جيدة في المحادثات التجارية فيجب أن نترك عملية التفاوض تأخذ مسارها".

وفي سياق منفصل صرح مسئول رفيع المستوى لوكالة "رويترز" بأن المسئولين في البنك المركزي في اليابان منفتحين بشكل أكبر أمام مناقشة احتمالية زيادة التحفيزات النقدية في اجتماع السياسة النقدية في الأسبوع المقبل.

وتتجه الأنظار في الأساس إلى اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي المقرر غداً، وسط توقعات أيضاً بأن يتخذ قرارات تيسيرية في السياسة النقدية.

مباشر (اقتصاد)

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