تابعة لـ"المملكة" تقترب من تملك أسهم في "دلة الصحية"

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة المملكة للاستثمار والتطوير)، مذكرة تفاهم غير ملزمة، مع شركة دلة للخدمات الصحية، لشراء أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة.

وأوضحت المملكة القابضة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن المذكرة تتضمن مبادلة الأسهم المملوكة لشركة المملكة للاستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة مقابل أسهم في شركة دله للخدمات الصحية، بالإضافة إلى مقابل نقدي.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق بين الأطراف على تقييم نسبي ومبدئي للصفقة المقترحة، على أن يتم تحديد القيمة النهائية بعد استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة.

كما نوهت إلى أن مذكرة التفاهم ستكون سارية المفعول بتاريخ توقيعها، الذي تم أمس الثلاثاء، وحتى نهاية عام 2019.

وبينت الشركة أنه في حال المضي قدماً في الصفقة المقترحة، ستخضع الصفقة لموافقة السلطات المختصة، إلى جانب استيفاء المتطلبات الداخلية من الشركتين.

وأكدت المملكة القابضة أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجيتها في التوسع وتعظيم القيمة لاستثماراتها في قطاع الخدمات الصحية في السعودية.

وتمتلك شركة درع الرعاية القابضة المحدودة شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة (مستشفى المملكة)، وشركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة، وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة.

ترشيحات:

4 عوامل تقلص أرباح المملكة القابضة 40.8% بالربع الثاني

بيان من المملكة القابضة بشأن استغلال اسمها لإبرام عقود

مساهمو المملكة القابضة يقرون توزيعات الأرباح للعام 2018

الوزراء السعودي يقر تعديلات بنظام تسوية المعاشات للعسكريين

بيان مشترك من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن

الحكومة السعودية توضح موقف شغل الوظائف لمن تجاوز 35 عاماً

وزير: المرسوم الملكي بإلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم رؤية 2030

العمل السعودية تخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين