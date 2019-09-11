ارتفاع أسعار النفط قبيل تقرير أوبك

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بانخفاض حاد في المخزونات الأمريكية، وقبيل إعلان تقرير منظمة أوبك.

وبحلول الساعة 6:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.6 بالمائة عند 62.79 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 57.80 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس هبوط مخزونات النفط بمقدار 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر/آيلول الجاري عند 421.9 مليون برميل، مقابل توقعات انخفاضها بمقدار 2.7 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن أدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات والإنتاج عن الأسبوع الماضي.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خفضت أمس توقعاتها للإنتاج الأمريكي عن العام الجاري بنحو 0.2 بالمائة عن التقديرات السابقة عند 12.24 مليون برميل يومياً.

كما خفضت الوكالة توقعات إنتاج الخام الأمريكي في 2020 بنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 13.23 مليون برميل يومياً.

كما من المقرر أن تعلن منظمة أوبك في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنتاج الشهرية للدول الأعضاء عن أغسطس/آب الماضي.