"مجموعة السريع": انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال

الرياض ـ مباشر: أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 7.49 مليون ريال، تمثل 11.43 بالمائة من رأس المال.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن تراجع الخسائر المتراكمة جاء بعد تخفيض رأسمال الشركة، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية العامة، لمساهمي مجموعة السريع، في اجتماعها يوم الأربعاء 29 أغسطس / آب الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة 70.89 بالمائة، من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمالها قبل التخفيض.

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