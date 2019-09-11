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قوات التحالف: إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

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قوات التحالف: إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون باتجاه نجران قوات التحالف: إسقاط طائرة "مسيّرة" أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

الرياض ـ مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لوكالة الأنباء "واس" أن التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار العقيد المالكي إلى أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

كما أكد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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