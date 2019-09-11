إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق تعلن الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

تعلن الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م ، وذلك لتأخر إنعقاد الجمعية العامة العادية المتضمنة تعيين مراجع حسابات للشركة لتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2019 بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال.

وعليه تؤكد الشركة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ومساهميها وبذل قصارى جهدها من أجل إكمال كافة متطلبات الاعلان عن النتائج الماليه للربع الثاني للعام2019م.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الماليه للربع الثاني وذلك قبل نهاية يوم الخميس الموافق 10/10/2019م

ونظرا لعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م في الوقت المحدد بسبب تاخر انعقاد الجمعيه العامه والذي كان بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال تود الشركة التوضيح بأنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة بتاريخ 11 /09 /2019م وذلك إستناداً "لإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.