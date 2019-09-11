أخبار عاجلة

شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق تعلن الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

Google+ Print
إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق تعلن الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد. إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق تعلن الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.
تعلن الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م ، وذلك لتأخر إنعقاد الجمعية العامة العادية المتضمنة تعيين مراجع حسابات للشركة لتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2019 بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال.

وعليه تؤكد الشركة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ومساهميها وبذل قصارى جهدها من أجل إكمال كافة متطلبات الاعلان عن النتائج الماليه للربع الثاني للعام2019م.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الماليه للربع الثاني وذلك قبل نهاية يوم الخميس الموافق 10/10/2019م

ونظرا لعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية المدققة للربع الثاني لعام 2019م في الوقت المحدد بسبب تاخر انعقاد الجمعيه العامه والذي كان بسبب تاخر حصول المراجع القانوني للتراخيص اللازمه من هيئه سوق المال تود الشركة التوضيح بأنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لجلسة واحدة بتاريخ 11 /09 /2019م وذلك إستناداً "لإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عنها على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

ضبط 3.83 مليون مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل بالسعودية

ضبط 3.83 مليون مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل بالسعودية