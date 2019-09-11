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اعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
معلومات اضافية - بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 63,118,576 ريال، مقابل 60,397,665 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدرة 2,720,911 ريال وبنسبة 4.50%.

- بلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 7,234,305 ريال، مقابل 13,284,659 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة 6,050,354 ريال وبنسبة 45.54 % .

- بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي 1,998,464 ريال ، مقابل 6,216,244 ريال للربع المماثل من العام السابق ، وذلك بانخفاض قدرة 4,217,780 ريال وبنسبة 67.85 %.

- بلغ صافى الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي 2,768,067 ريال ، مقابل 7,041,286 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 4,273,219 ريال وبنسبة 60.69 %.مع مراعاة الدخل من العمليات الغير مستمرة مبلغ 423,891 ريال والموضح بقائمة الدخل للربع المماثل 2018 م ( ضمن صافى ربح الربع المماثل 2018 ) وكذلك حصة الشركة من أرباح شركة زميلة خلال الربع الحالي بمبلغ 309,212 ريال ومقارنة بمبلغ 714,727 ريال للربع السابق وبزيادة قدرها 2,053,340 ريال ونسبة ارتفاع 287%.

- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 2,842,774 ريال. مقابل 7,033,729 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 4,190,955 ريال وبنسبة 59.60%. مقارنة بمبلغ 752,757 للربع السابق وبزيادة مبلغ 2,090,017 وبنسبة 278%.

- بلغت المبيعات خلال الفترة الحالية مبلغ 117,853,572 ريال مقابل 115,066,896 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدرة 2,786,676 ريال ونسبة 2.42 % .

- بلغ مجمل إجمالي الربح للفترة الحالية مبلغ 13,733,529 ريال مقابل 23,471,004 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبانخفاض قدرة 9,737,475 ريال وبنسبة 41.49 % .

- بلغ الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مبلغ 2,752,168 ريال مقابل 10,739,491 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 7,987,323 ريال ونسبة 74.37% .

- بلغ صافى الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية مبلغ 3,482,794 ريال مقابل 12,205,680 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبانخفاض قدرة 8,722,886 ريال ونسبة 71.47% .مع مراعاة الدخل من العمليات الغير مستمرة مبلغ 465,223 ريال ضمن صافى ربح الفترة المماثلة 2018 . وحصة الشركة من أرباح شركة زميلة مبلغ 309212 ريال بالفترة الحالية .

- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مبلغ 3,595,531 ريال مقابل 12,189,765 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدرة 8,594,234 وبنسبة 70.50 % .

- بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.15 ريال مقابل 0.54 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

- بلغ إجمالي حقوق المساهمين ( بعد استبعاد حقوق الأقلية ) خلال الفترة الحالية 280,307,753 ريال ، مقابل 276,712,222 ريال للفترة المماثلة من العام السابق . بارتفاع قدرة 3,595,531 ريال وبنسبة 1.30%.

مباشر (اقتصاد)

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