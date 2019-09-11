تعلن الشركة المتقدمة عن موعد بدء التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثامـن المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الاول)

يسر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن تعلن لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثامـن المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 18-01-1441هـ الموافق 17-09-2019م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس).

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) التصويت الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة 14-01-1441هـ الموافق 13-09-2019م وحتى الساعة الرابعة مساءاً من يوم الثلاثاء 18-01-1441هـ الموافق 17-09-2019م.

وعليه تدعو جميع مساهمي الشركة الذين لا يستطيعون الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية إلى إستخدام التصويت الإلكتروني، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات تداولاتي www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين.