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اعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلة للخدمات الصحية

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اعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلة للخدمات الصحية اعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلة للخدمات الصحية
بند توضيح الجهة التي تم التوقيع معها شركة دلة للخدمات الصحية مقدمة تعلن شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير، والتي تملك أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة، شركة مساهمه مقفلة، لمذكرة تفاهم غير ملزمة ("المذكرة") مع شركة دلة للخدمات الصحية، شركة مساهمة عامة في سوق المال السعودي، لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي). تاريخ توقيع المذكرة 1441-01-11 الموافق 2019-09-10 الجهة التي تم التوقيع معها شركة دلة للخدمات الصحية موضوع المذكرة مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة دله للخدمات الصحية وشركة المملكة للاستثمار والتطوير والمتعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة لشركة المملكة للاستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة مقابل أسهم في شركة دله للخدمات الصحية وبالإضافة إلى مقابل نقدي ("الصفقة المقترحة").

تجدر الإشارة إلى أن شركة درع الرعاية القابضة المحدودة تمتلك شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة (مستشفى المملكة)، وشركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة، وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة.

وقد تم الاتفاق بين الأطراف على تقييم نسبي ومبدئي للصفقة المقترحة، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة.

مدة المذكرة تكون المذكرة سارية المفعول منذ تاريخ توقيعها وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2019. أطراف ذات علاقة لايوجد الأثر المالي اتفق الطرفان على أن المقابل المستحق الدفع من قِبل شركة دله للخدمات الصحية لشركة المملكة للاستثمار والتطوير سيتألف من أسهم في شركة دله للخدمات الصحية بالإضافة إلى مقابل نقدي. معلومات اضافية في حال المضي قدماً في الصفقة المقترحة، ستخضع الصفقة المقترحة لموافقة كلاً من: (۱) السلطات المختصة و (٢) استيفاء المتطلبات الداخلية من كلتا الشركتين.

الإعلان عن المذكرة لا يعني أنه سيتم الاتفاق على الصفقة المقترحة وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه. الجدير بالذكر ان هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية شركة المملكة القابضة في التوسع وتعظيم القيمة لاستثماراتها في قطاع الخدمات الصحية في المملكة العربية .

مباشر (اقتصاد)

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