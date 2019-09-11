اعلان مجموعة السريع التجارية الصناعية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 11.43 % من رأس المال

بند توضيح مقدمة الإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 29 أغسطس 2019م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ، تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن إنخفاض خسائرها المتراكمة. تاريخ إنخفاض الخسائر 1440-12-27 الموافق 2019-08-28 مقدار الخسائر المتراكمة 7,487 ألف ريال الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة تخفيض رأس المال تقرير المحاسب القانوني يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة معلومات اضافية مرفق تقرير من المحاسب القانوني الذي يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة .
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