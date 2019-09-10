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وزير هندي: تكلفة مشروع مصفاة مع أرامكو ستزيد عن المتوقع

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وزير هندي: تكلفة مشروع مصفاة مع أرامكو ستزيد عن المتوقع وزير هندي: تكلفة مشروع مصفاة مع أرامكو ستزيد عن المتوقع

أبوظبي – مباشر: قال وزير النفط الهندي إن تكلفة مشروع التكرير والبتروكيماويات الذي يجري تشييده بالتعاون مع أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستزيد عن مستواها الذي كان مخططا له في الأساس والبالغ 45 مليار دولار.

وتقدر طاقة المشروع الساحلي العملاق 1.2 مليون برميل يوميا هو جزء من خطط الهند لزيادة طاقتها التكريرية بواقع 77 بالمئة إلى 8.8 مليون برميل يوميا بحلول 2030. ويجري بناء المصفاة في روها على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي مومباي.

وقال دارمندرا برادان للصحفيين في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي اليوم الثلاثاء: "الخطة الأساسية كانت حوالي 45 مليار دولار. ستزيد عن ذلك"، بحسب رويترز.

وأكد الوزير توقيت بدء التشغيل في 2025، مضيفا أنه يجري إحراز تقدم في مسائل أخرى دون التطرق لتفاصيل.

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