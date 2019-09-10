محدث.. "داو جونز" يسجل أطول موجة مكاسب يومية بـ3 أشهر

مباشر: ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية للجلسة الخامسة على التوالي في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، ليسجل أطول موجة مكاسب يومية في 3 أشهر مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية.

وكان قطاع الصناعة الأفضل أداءً في "وول ستريت"، بينما كانت أسهم التكنولوجيا أكبر الخاسرين.

كما هبط سهم "فورد موتور" بنسبة تجاوزت1 بالمائة بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة إلى الدرجة غير الاستثمارية "الخردة"

ويترقب المستثمرون اجتماعات البنوك المركزية حيث يبدأها المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، على أن يجتمع الفيدرالي الأسبوع المقبل وسط توقعات كبيرة بخفض معدلات الفائدة.

وفي التطورات التجارية، دعا المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إلى الصبر في المحادثات بين الصين والولايات المتحدة حتى تأتي بنتيجة جيدة في الوقت الذي ذكر فيه تقرير صحفي أن بكين تعتزم شراء المزيد من السلع الأمريكية من أجل تسهيل التوصل لصفقة تجارية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز الماضي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 26909 نقطة، ليسجل أطول موجة مكاسب يومية منذ 6 يونيو/ حزيران الماضي.

في حين استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2979 نقطة، كما لم يشهد "ناسداك" أي تغير مسجلاً 8048 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 98.394.