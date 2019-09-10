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رئيس "جي.بي.مورجان": ندرس كيفية التعامل مع معدلات الفائدة الصفرية

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رئيس "جي.بي.مورجان": ندرس كيفية التعامل مع معدلات الفائدة الصفرية رئيس "جي.بي.مورجان": ندرس كيفية التعامل مع معدلات الفائدة الصفرية

مباشر: صرح "جيمي ديمون" الرئيس التنفيذي لبنك "جي.بي.مورجان" بأن أكبر بنك أمريكي يقوم بتحليل كيفية التعامل مع معدلات الفائدة الصفرية.

وشهدت معدلات الفائدة الأمريكية على المدى الطويل انخفاضًا حادًا في الأسابيع الأخيرة، حيث يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض في الشهر المقبل لتتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وقال "ديمون" للمستثمرين في مؤتمر "باركليز" المالي في نيويورك اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أنه سيكون لديك معدلات فائدة صفرية في الولايات المتحدة، لكننا نفكر في كيفية الاستعداد لها"، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز".

وأضاف رئيس "جي.بي.مورجان" أنه من الصعب للغاية بالنسبة له التفكير في فرض رسوم على العملاء للاحتفاظ بودائعهم كما فعلت بعض البنوك في أوروبا.

وأوضح ديمون أن "جي.بي.مورجان" سوف يستمر في نمو الودائع حتى لو انخفضت الهوامش.

وذكر رئيس "جي.بي.مورجان" أن البنك يتوقع حالياً صافي إيرادات الفوائد لعام 2019 عند 57 مليار دولار وهو أقل قليلاً من التقديرات السابقة عند 57.5 مليار دولار.

وقال ديمون إن إيرادات التداول في البنك خلال الربع الثالث من العام ارتفعت بنسبة 10 بالمائة عن العام السابق.

مباشر (اقتصاد)

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