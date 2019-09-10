محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية في جلسة متقلبة

مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، في جلسة متقلبة مع آمال هدوء التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وارتفع أسعار الخام بأكثر من 2 بالمائة خلال الجلسة قبل أن تتراجع بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جون بولتون" من منصبه، مرجعاً ذلك لتعارضه الشديد مع العديد من مقترحاته.

كما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة هذا الشهر.

ووكان النفط تلقى الدعم مع آمال استمرار اتفاقية خفض الإنتاج بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وهو عضواً منذ وقتاً طويل بوفد السعودية إلى منظمة أوبك، بأن دعائم السياسة السعودية لم تتغير وأن الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً سيتم مواصلته.

كما أكد على أن ما يُسمى بتحالف "أوبك والحلفاء" وهو ما تم تأسيسه ليضم المنتجين وغير المنتجين في المنظمة سيكون قائماً لفترة طويلة من الزمن.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات المخزونات الأمريكية الأولية في وقت لاحق من اليوم، والتي تصدر عن معهد البترول في الولايات المتحدة على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة0.8 بالمائة مسجلاً 57.80 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 62.35 دولار للبرميل.